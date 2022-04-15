參山處推原民部落森遊會，隨著原民獵人體驗原民狩獵技巧。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處推原民部落森遊會。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉內擁有賽夏族及泰雅族等2個原民族群，擁有各自不同的文化生活習俗，參山國家風景管理處為讓更多民眾深入了解南庄原民文化，特別推出賽夏神靈傳說」、「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」一日遊及「部落森遊會」二日遊三套部落主題遊程，由族人親自帶領導覽解說，並可享用原鄉美食，歡迎大家踴躍報名。

參山處指出，南庄地區不僅有古色古香的老街，只要前往蓬萊線或東河線，就可輕鬆探索原汁原味的部落故事，感受不同的旅遊體驗。參山處今年輔導5家部落旅遊業者，推出「賽夏神靈傳說」及「部落森遊會」2條部落主題遊程，內容豐富生動，充滿各種耐人尋味的原民生活故事。

參山處表示，南庄有泰雅族的石壁、鹿場部落，與賽夏族人的蓬萊、八卦力以及瓦祿部落等，蓬萊線「賽夏神靈傳說」1日遊程，將帶遊客走進八卦力部落的嘎嘎歐岸園區，除了可探知賽夏部落歷史記憶外，遊客可以親自製作蕨類植栽、穿戴賽夏族臀鈴跳原民舞蹈體驗。並可親自體驗石板烤肉料理，品嚐來自蓬萊部落開發的故事飯包，從原汁原味的飲食文化了解部落。

而東河線的「賽夏泰雅日出石壁部落森遊會」1日遊，則是由當地原住民獵人帶領遊客進行鹿場部落巡禮及分享原民狩獵技巧，分辨山豬、山羌等足跡，並探訪日警紀念碑，述說日本政府與原住民過往紛爭的歷史見證，到面壁思過休息站，瞭解石壁部落過往今來，再走進昔日老東河派出所「瓦祿原民小舖」，一窺當年住民的各種山居生活，而原民手作工坊的編織教學及部落耆老穿著族服衣飾巡禮東河部落，更是旅程中讓人回味無窮的新體驗。

另外，民眾也可以直接報名「部落森遊會」二日遊程，用超值優惠價，讓你一次賞玩前面遊程景點，深度體驗泰雅族與賽夏族原鄉生活！