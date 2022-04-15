國防部自3月起實施14天「史上最硬」後備軍人教召新制，一個多月來三軍訓練成效相當精實順利，但卻出現首例官兵「小意外」，受傷的還是陸軍第十軍團副指揮官劉沛智少將。據了解，劉沛智在前（13日）前往靶場視導召員射擊訓練時，因專注指導督考訓練，未注意到腳邊有新挖好的散兵坑，不慎當場摔落摔落，造成胸部挫傷及腰部扭傷，意外成為教召新制以來，首位受傷的將領。

據了解，新制教召施訓時，各軍團正副指揮官都須親自督訓，劉沛智少將擔負十軍團副指揮官，在13日前往靶場視導射擊訓練時。

為了確實要求幹部以及召員正確射擊訓練要領，並要求注意射擊安全及靶場安全防護工作，劉沛智一邊叮嚀幹部，卻沒有注意腳邊有挖好的散兵坑，不慎摔落，現場醫官及醫護人員聞訊前立刻往進行檢查包紮，並送往國軍醫院治療。經檢查後發現腰椎有稍微骨裂，但未有大礙。

陸軍司令部表示，劉沛智13日視導教召場地時，因為太認真在視導教召場地的情況，沒有注意到散兵坑，一不小心跌落散兵坑裡，撞到右胸部輕微受傷，為求慎重有進醫院看診，當天就離開醫院，並沒有大礙。

陸軍司令徐衍璞獲知後立即親自致電關心慰勉之意，並由副司令黃金財中將轉發慰問金，十軍團指揮官李兆明中將也給予慰問，並要求他好好休養，祝其早日康復。