曾連任5屆新竹市議員、有意角逐新竹市長的行政院顧問鄭宏輝。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝，被外界視為新竹市市長林智堅接班人。鄭日前來到擁有百年歷史的新竹東門市場，不僅讚嘆新竹市政府的「轉型新生」能力，更積極推廣「打開新竹」活動，呼籲大家多來新竹，感受這座美麗城市的轉變，也讓這座隨時代沒落的市場，得以隨人潮回流繼續傳承時代記憶。鄭刊出多張「文青照」，吸引約2000個讚，網路迴響熱烈。

鄭宏輝日前在臉書發文表示，他來到擁有百年歷史的新竹東門市場，它也曾是全台最大也最現代化的市場，有全新竹第一座手扶梯，總共四層樓的市場建築包含舶來品商店和舞蹈教室等，在當時非常新潮。

鄭宏輝指出，東門市場雖隨著時代沒落，但近幾年市府和青年夥伴們投入市場轉型，位在東門市場三樓的開門工作室，就是推動老市場齒輪重新運作的推手之一，成功讓東門市場結合傳統生鮮雜貨買賣與青年創業基地，每到傍晚更搖身一變成為新竹美食集散中心，讓人潮回流繼續傳承時代記憶。

此文獲得約2000個讚，網友紛紛留言：「用心努力推廣東門市場的空間，每次都可以感受到空間主理人的用心唷」、「竟然有盪鞦韆，也太可愛」、「很有味道的地方，感謝分享新竹新景點」、「打開新竹真的很棒」、「用心的輝哥」、「新竹人有這麼棒的市政團隊，真是全台最幸福」。