公債殖利率再次走升衝擊科技股，美股四大指數均墨，法說變法會，台積電(2330)帶領電子股跌近2%，後市利空的大立光(3008)也失色，金融股續挫0.57%，台股周五開盤直接失守17100大關、5日線，電纜億泰(1616)、華新(1605)撐起一片天，食品、航運、不銹鋼、快篩族群也成為撐盤要角，但跌勢難挽，終場收在最低17004.18點，萬七守住，大盤周跌280.36點。

周五加權指數下跌241.47點或1.40%，報17004.18點，成交量略增至2681.65億元；櫃檯指數下跌3.62點或1.74%，報204.31點，成交量704.78億元。

晶圓雙雄ADR周四挫逾3%，權值王台積電法說後，九大外資對後市多空看法不一，收跌1.92%或11元，報562元，5日線失守。電子成交比重一度失守四成，終場占比略降至41.68%，電子、半導體類股跌約2%，百貨、電子零件跌逾2%最苦澀。高價股方面，4、5月不比3月好的大立光(3008)收跌1.22%報1625元，午後跌幅收斂；股王股后信驊(5274)、矽力-KY(6415)盤中則跌幅擴大，分跌3.61%、8.42%，股后再摔波段低價，高價股譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)也雙雙跌逾7%，AES-KY(6781)也跌8.56%報1015元，守住千元關卡。權值股，聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等科技股皆紛紛走低，壓抑電子股走勢。

通膨大環境下，食品股挾著防禦性題材，吸引短多資金進駐，泰山(1218)、愛之味(1217)、福壽(1219)、台榮(1220)集體攻上漲停，味全(1201)、大成(1210)漲幅落在3~4%不等，帶動上市食品類指收漲近2%，成為盤面上強勢類股。法人看好長榮(2603)、陽明(2609)第三季將呈現旺季更旺情況，航海王破浪前行，慧洋-KY(2637)漲9%最拉風，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)力挺多方。世紀鋼(9958)盤中衝上9個月高價，收漲逾5%，領頭鋼鐵人強勢，加上同為風電題材的上緯投控(3708)收鎖127.5元漲停。而本土疫情拉警報，防疫概念成為領漲指標，快篩國家隊正式成立，快篩概念股逆勢走揚，寶齡富錦(1760)、瑞基(4171)、ABC-KY(6598)、醫材廠雃博(4106)高鎖漲停；檢測試劑大廠泰博(4736)也翻紅一度突破300元大關。

3000億元量能難攏絡，法人表示，台股攻克上檔均線反壓仍須量增以對，研判大盤走勢將震盪墊升，盤面匯聚人氣類股以航太、防疫/生技、風電、電子零組件等族群為主。華南投顧董事長儲祥生表示，重電及傳產股表現比電子股佳，但電子跌夠深隨時有機會彈；台新投顧副總黃文清也表示，風力發電、鋼鐵、航運等傳產族群和生醫族群強勢，短線仍可布局；電子科技類股基本面仍佳，可中長線布局。