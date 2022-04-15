韓國官方15日數據，受到晶片短缺以及零組件供應中斷影響，當地3月汽車出口數量減少7.7%，同時，金額更是下滑約1成左右。

韓國3月汽車出口總數為17.96餘萬輛，2021同期則是19.45萬輛左右。另外，若以金額計算，上個月出口年減9.7%至39.7億美元。至於韓國國內汽車產量也年減9.5%，降至約30.21萬輛。

韓國政府指出，俄烏戰事下，暫停輸出俄羅斯汽車，是這次出口減少的另個原因。2021年期間，韓國全部汽車出口中，大概有4.5%是運到俄羅斯。

整體來說，雖然韓國3月汽車出口減少，不過環保車的出口數量卻是年增45.5%至4.13萬輛。同時，金額也大增43.1%至11.7億美元。另外，汽車零組件的出口，微增0.03%至21.8億美元。

在銷售量方面，韓國3月國內汽車年減19.1%至13.86萬輛左右。若再細分，國產汽車年減21%至約11.10萬輛，進口汽車也減少10.5%至2.75萬輛上下，連續7個月下滑。

至於環保車輛則逆勢走高，3月韓國國內共賣出約3.87萬輛，年增28.6%且寫下單月曆史新高。