金門水試所養殖的海帶進入採收期，4／19（星期二）下午1：30在該所廣場展開春季首賣。（金門水試所提供）

金門水試所養殖的海帶進入採收期，4／19（星期二）下午1：30在該所廣場展開春季首賣，售價為3市斤100元。

該所提醒鄉親切實遵守相關防疫措施，不要群聚搶買，基於分散人流的考量，販售時間預計為期2周，水試所將陸續進行採收，讓民眾都能買到最新鮮的海帶。

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