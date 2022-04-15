金門海帶春季首賣 4／19下午水試所登場 15:362022/04/15 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門水試所養殖的海帶進入採收期，4／19（星期二）下午1：30在該所廣場展開春季首賣。（金門水試所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門水試所養殖的海帶進入採收期，4／19（星期二）下午1：30在該所廣場展開春季首賣。（金門水試所提供） 金門水試所養殖的海帶進入採收期，4／19（星期二）下午1：30在該所廣場展開春季首賣，售價為3市斤100元。 該所提醒鄉親切實遵守相關防疫措施，不要群聚搶買，基於分散人流的考量，販售時間預計為期2周，水試所將陸續進行採收，讓民眾都能買到最新鮮的海帶。 台灣本島鄉親也可冷凍宅配到府，若需大量採購可先電話詢問：082-326408，傳真：082-327329。 見證兩岸烽火 金門董允耀洋樓整修 金門溪邊200年順境宮醮慶 跨海台中顯靈傳為佳話 #水試所 #金門 #海帶 #首賣 #19 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網購遇詐等不到貨 金門男子白花6000元 10:162022/04/15 社會 外送員買春劫殺越籍女 砍19刀幾乎斷頸判無期 12:232022/04/14 社會 離島假期推薦／「5金齊飛．5馬奔騰」台金澎雙島新玩法 11:522022/04/12 生活 全國唯一 金門公廁古蹟斥資整修 04:102022/04/15 地方新聞 惠利新戲踩牛糞Man爆 斷開舊愛同居俞承豪 13:592022/04/14 娛樂 金門男酒駕瓊林路段翻車 幸運沒有外傷依法送辦 12:512022/04/13 社會 小型車19項設備 變更登記 免跑監理所 代檢廠可受理 04:102022/04/13 生活新聞 見證落番和兩岸大時代烽火歲月 金門董允耀洋樓斥資4500萬修復 15:362022/04/13 生活 全國唯一公廁古蹟！金門百年「模範廁」砸重金整修 23:042022/04/14 生活 程富陽》狼煙未燼處 笑談開瓊筵 14:332022/04/13 生活 韓國疫情難成集體免疫 逾60歲施打第4劑疫苗 14:322022/04/13 國際 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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