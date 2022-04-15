近日物價不斷上漲，營養午餐業者叫苦連天，要求政府應針對採用「三章1Q」的補助建立調整機制，農委會今天與業者討論此事，會中達成共識將設定「公式」、並將設定畜產品、農產品及水產品等權重，預計下周提報方案與教育部討論，並將盡快實施，可能在這學期就實施。

為鼓勵學童午餐優先選用在地生產可追溯性食材政策，鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章或具有台灣農產品生產追溯QR Code（「三章一Q」）食材，為強化各式食材安全性及可追溯性，教育部提供每名學童6元至10元不等的補助，今年共編列20.8億元預算。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，今天會議中農委會對於「公式」已有共識，並將採用如北農等相關資料為準，希望能夠盡快實施。

農委會副主委陳駿季說，會議中達成共識認為「三章1Q」應隨著物價波動購買成本提高後計算機制，目前希望用蔬菜、肉類及水產品等占不同權重精算出公式，設計出調升或調降機制，並將研擬出高於多少比率時才會啟動，目前也會用過去10年的數據試算，預計下周有方案後與教育部討論。

「越快實施越好」，陳駿季表示，由於下學期的營養午餐大約會在5月、6月時啟動洽商，但如果行政院核定的時間早的話也不排除這學期就可以實施。