本土疫情漸增，有民眾因為發燒自行快篩陽性，打給1922及地方衛生局通報，卻遭各單位互踢皮球，讓他不免質疑，有多少快篩陽性個案被遺漏，甚至可以四處趴趴走？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，不會有「快篩陽性在路上到處跑」這樣的事情，每天超過10幾萬病例的時候，可能才會有。

指揮中心發言人莊人祥指出，如為非居家隔離或居家檢疫者，在家裡面驗出快篩陽性，應立刻戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具，盡速到鄰近的社區採檢院所進行採檢，不需要打電話到1922或衛生局。

近來有網路訊息流傳，民眾外出掃實聯制簡訊不要再幫別人「+1」，萬一被匡列只有自己可公費採檢，同行者需自費3500元採檢。陳時中澄清，如果因為實聯制而收到通知，是很明確的被要求採檢，就是公費，至於如果是幫別人「+1」，可能要說得更清楚，要不然就把實聯制做好。

有民眾反映，自己幫家人一起掃實聯制，結果到了急診室被要求需出示證明才能公費篩檢。陳時中表示，證明不是唯一的，可以說明和家人是一起的；這不是絕對的規定，只是有證明能夠更順暢地得到公費篩檢。