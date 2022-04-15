今（15日）新增1209例本土確診病例，除了再度創病例新高，也是首次單日新增確診突破1000例，其中人口數不多的花蓮縣新增146例，居全台第四名，比北市140例還多，立刻引起Ptt鄉民們的熱議，討論究竟是何原因？結果許多網友紛紛點名「清明連假」，認為主因是清明連假一堆人到花蓮玩，才造成疫情擴大。

有鄉民在Ptt論壇以「花蓮怎麼會突然大爆發？」為題，質疑今日確診個案中，為何看似地廣人稀的花蓮縣，確診病例數會突然爆增，「難怪全中運突襲延期舉辦！」，該看板立刻湧入數十則留言；鄉民們紛紛指向清明連假，「清明連假花蓮塞車塞到隔天，你說呢？」、「一堆清明連假來花蓮玩的，不爆才怪」、「春假一堆人去玩就傳開了吧！」

然而也有鄉民以花蓮地理等內在因素進行分析疫情爆發，「花蓮生活圈很小很集中的」、「其實花蓮的人口密集度也不算低，全集中在不算大的市區，又是旅遊逛街的都市」、「花蓮人口都在市區，上次連假一定很多傳染進來」。