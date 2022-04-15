在疫情的衝擊下，許多公司都倒閉了，工作越來越不好找，不過運勢命理網站「靈匣網」分享，2022年5月天秤座、金牛座、摩羯座、獅子座、射手座求職運佳，有希望找到多金有閒的職位，逆流而上。

天秤座

天秤們脾氣很好，待人溫柔，只要是沒有觸犯到他們的原則，天秤們都是很好說話的，甚至可以捨去自己的利益幫助別人。他們進退有度，什麼時候該做什麼天秤們都很明白，所以天秤們擅長社交，在各種場合都能說上話，這對天秤們的工作很有幫助。天秤們此次工作上的變動就是有貴人在背後相助，這也是天秤們努力的結果。

金牛座

金牛們現實，喜歡錢，他們明白錢不是萬能的，追求這個東西很容易讓人走入歧途，但是沒有錢在這個世道是萬萬不行的，他們也懂得約束自己。五月份開始，金牛們的好運就來了，這也是金牛們努力的結果，他們積極上進，又能控制住自己不產生邪念。付出與收獲是正比的，金牛們想要工作有所進步，那必然就要付出努力，時間和精力是必不可少的，所幸金牛們的付出得到了收獲。

摩羯座

摩羯們很會學習，他們能找到自己不擅長的地方在哪裡，然後下功夫去克服它。他們在職場上，屬於默默努力的一類，他們這相當於在韜光養晦，前期他們不斷的學習，汲取知識和經驗，等到自己能獨當一面了，再慢慢顯露自己的才能。五月份，就是摩羯們量變產生質變的時間段，摩羯們將自己的能力顯露出來，得到了領導的認可。

獅子座

五月份獅子們的運勢比較好，是處在一個比較繁忙勞累的時間，因為獅子們在經歷這段繁忙之後會有升職之類的工作變動，是上升，因此獅子們要面對一個全新的世界。獅子們的抗壓能力很強，他們懂得怎樣將壓力轉化為動力，在繁忙之中有條不紊的處理事情，充分展現了自己的領導才能，讓上司注意到自己。在此期間，獅子們注意，會有小人作祟。

射手座

射手們的潛力是無限的，但是大多數時候他們抱著遊戲人間的態度並沒有盡全力，沒有展現出自己真正的才華。五月份對射手來說是一次機遇，抓住這次機會就能扶搖直上。所以這段時間射手們會變得很忙碌，開始會手忙腳亂，在射手們慢慢熟悉之後，事情就會變得輕松很多。面對老闆的考驗，射手們最重要的是沉著冷靜，相信自己。