本土疫情炸鍋，為確保醫療量能及病人能即時獲得醫療照護，衛福部提供COVID-19確診個案居家照護者使用公費「清冠一號」。

先由地方政府指定責任院所或民眾自行預約視訊診療，診療後，個案可委託親友至通訊診療的中醫院所領藥，或由通訊診療的中醫院所送藥至個案住所。

指揮中心表示，「清冠一號」為中醫師處方用藥，須由中醫師診斷開立處方後使用，可運用於治療新冠肺炎無症狀或輕症者，降低重症風險，並非預防保健使用，呼籲民眾不要自行購買來路不明宣稱清冠一號的中藥方，以免誤服導致傷害。

今日新增1209例本土病例，發病日介於3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市328例，桃園市290例，花蓮縣146例，台北市140例，高雄市58例，基隆市48例，宜蘭縣40例，台中市33例，台南市及台東縣各22例，屏東縣21例，新竹市18例，苗栗縣16例，新竹縣15例，嘉義縣、雲林縣及彰化縣各3例，嘉義市2例，南投縣1例。

另外，今年4月14日公布之案30070境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

因應國際疫情變化，自1月11日起，陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班入境旅客落地採檢，迄今已篩檢出逾3,500例COVID-19確診病例，採檢陽性率為4.1%。

考量近期美加及紐澳航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且疫情趨緩，指揮中心宣布，自今年4月18日零時起，美加及紐澳航班移除「落地採驗」措施，抵台旅客請配合機場「唾液採檢」及入境檢疫措施。而東南亞、印度、韓國、中東及歐洲航線持續執行「落地採驗」。

此外，由於懷孕染疫後引發併發症風險高，近預產期者也隨時可能有生產照護需要，較不適合居家照護模式。

指揮中心強調，孕婦如確診，先依週數分流到加強型集檢所、防疫旅館或醫院。至加強型集檢所、防疫旅館者，除每日健康關懷，負責醫院會例行照會婦產科醫師視訊或到所會診，評估有需要住院觀察或治療者，會轉送醫院收治。所有加強型集檢所、防疫旅館均已與醫院設綠色通道，因應緊急醫療後送需求，請入住民眾安心。