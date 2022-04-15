全球生技醫療類股，在第一季歷經較大幅度拉回整理後，從4月開始，生技醫療類股重拾成長動能，加上第二季重大醫學會議召開、不少指標型新藥之臨床數據公布，及大型藥企有望重啟購併，3大利多均有助第二季股價重獲資金動能，法人建議，美股過去以科技股掛帥，但隨美國重啟升息，科技股亦重新評價，估值回調後，反而不若過去股價漲幅相對落後的醫療保健類股，未來可望重啟補漲行情，建議第二季生醫基金配置比重可提高。

近3個月生技醫療基金績效表現，以野村全球生技醫療基金表現最佳，報酬率為9.69%；其次為新光全球生技醫療基金，報酬率為5.87%；排名第三名為群益全球關鍵生技基金，報酬率為5.37%。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱表示，醫療保健族群第二季有望展現多頭續航力，第二季看好生醫族群，包括：一、管理式醫療類股：受惠資金動能湧現，3月資金湧向具防禦特性的健康護理族群避險；二、新藥類股：聚焦具臨床進展或銷售展望樂觀的新藥股；三、醫材、醫美類股：受惠疫情受控、醫院手術需求回升，鎖定具營運展望佳的相關醫美醫材族群。

展望第二季生技醫療產業前景，游信凱研判，進入第二季後，全球股市受俄烏戰爭影響，部分資金湧向醫院、保險等管理式醫療類股，隨第二季醫學會議召開，中小型生技股臨床數據陸續公布及新藥上市，均有機會帶領股價再衝一波；中大型製藥企業，則主要著眼在公司擁有充沛現金流量；隨美股回穩下，併購潮有望再起，併購題材也有機會成為股價催化劑。

另外，大型製藥企業，在舊產品專利斷崖影響下，2022年滿手現金的大型藥企併購意願提高，生醫併購鎖定的對象，主要針對創新技術的生技公司，例如基因編輯、RNA藥物、細胞療法等創新技術企業為主，預估2022年相關被併購企業，股價還有機會再展一波攻勢，生醫併購利多題材仍可期待。

同時，進入第二季後，全球將陸續召開大型醫學會議，市場資金關注重點，將著重在具創新技術的生技公司，相關實驗臨床數據表現，及癌症新藥、罕見疾病、精神用藥等新藥上市後的銷售動能。至於醫材醫美類股，人們對醫療的依賴度及剛性需求仍在，對於醫療院所來說，手術需求因全球疫情獲控制後開始回升，受低估的醫療股，也有機會展開落後補漲。