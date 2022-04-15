英國在周四對英國切爾西(Chelsea)足球隊老闆、俄國寡頭阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)的兩名親信實施了制裁，為英國政府實施個人制裁以來最大規模的資產凍結。

兩名受制裁人士為切爾西足球隊的一名董事Eugene Tenenbaum，以及阿布拉莫維奇的另一名親密夥伴David Davidovich，後者遭到旅行禁令，意指他無法留在英國。

英國政府表示，已對兩人涉及總計約100億美元資產下達凍結令；而超級富商阿布拉莫維奇則在上個月已遭英國和歐盟列入制裁黑名單。

據路透此前報導，在俄羅斯入侵烏克蘭當天，阿布拉莫維奇已將他控制的兩家公司轉移給該兩名親信Tenenbaum和Davidovich。Tenenbaum完全控制了Ervington投資公司，而這家公司至少投資了8家公司，包括俄國最大網路搜尋引擎Yandex。而Davidovich為阿布拉莫維奇的投資活動至少服務了8年。

阿布拉莫維奇在遭到制裁之前，曾試圖出脫切爾西足球隊，但在他被列入黑名單之後，英國政府也禁止了該球隊拋售計畫。