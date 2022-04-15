阿妹演唱會的專屬口罩款式相當特別。（好友文化提供）

張惠妹（阿妹）暌違7年重返小巨蛋開唱，一口氣舉辦12場「ASMR 世界巡迴演唱會」，每一場入場觀眾均可獲專屬的「NO JUMPING動物口罩」，共設計12種很會「跳」的動物，並加上禁止圖案，呼應主辦單位強調的「演唱會進行期間，雙腳絕對、絕對不要跳動」，15萬片4D口罩贊助商為台灣康匠旗下品牌「天天防護口罩」，為了天后這次萬眾矚目的演唱會，廠商事前動員全公司人力，2周不分日夜2班製作

，為求完美改為「定位款」口罩，每款口罩至少淘汰4000片以上。

此次台灣康匠主動提出欲合作贊助ASMR演唱會，接洽初期，阿妹的經紀人陳鎮川第一時間回覆：「很期待合作！但數量可能會蠻大的喔！」深怕贊助廠商無法負荷，沒想到正式推出後大獲好評，更成為粉絲之間熱烈討論的話題。本次除了贊助演唱會購票入場粉絲跟工作人員口罩外，台灣康匠加碼6萬片讓廣大的妹粉也能有機會蒐藏到更多「NO JUMPING動物口罩」，活動詳情請上「天天EVERYDAY MASK」臉書粉絲專頁。