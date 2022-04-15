七股劉厝排水一期改善工程從台17線以東至大埕橋段約1.2公里。(劉秀芬攝)

2018年0823水災，台南七股低窪地區淹水，大水溢出劉厝排水，兩側農田住家都遭殃，台南市府斥資2.1億元，目前正辦理台17線以東至大埕橋段護岸整治工程，預計今年10月完工，民眾的生命財產安全更有保障。

汛期將至，台南市長黃偉哲關心治水防洪建設，15日視察劉厝排水第1期治理工程，地方居民也肯定市府水利建設，但向黃偉哲陳情，七股溪橋上游左岸段護岸仍有部分未整治，水利局也承諾於此期工程同時辦理護岸加高工作。

黃偉哲表示，劉厝排水第1期整治工程大概已經完成50％，希望能加緊辦理，在下半年發揮防洪功能。第1期工程把通水斷面加寬、堤頂加高後，減少淹水的機會，之後第2期還需要1億元、第3期還要4.2億元，加起來都是一筆不小的費用，市府會盡快跟中央爭取補助經費，來把劉厝排水趕快整治完成。

水利局說明，劉厝排水周邊聚落地勢較低窪，往往在大潮及瞬間暴雨的雙重作用下，排水水位壅高，造成區域性積水災情，2018年0823豪雨期間因逢極端降雨事件，甚至超出堤頂造成排水兩側聚落發生淹水情事，嚴重影響民眾生命財產安全。

為提升治水成效，市府積極向水利署爭取前瞻基礎建設計畫，已核定約2.1億元，其中包含9000萬用地費及1.2億元工程費，目前正進行台17線以東至大埕橋段約1.2公里工程。

水利局表示，工程項目包含拋石護岸、防洪牆及防汛道路等，拓寬既有排水斷面並提高堤頂高程，以及辦理渠道清淤工作，提升周邊防洪量能，預計今年10月完工，大埕橋上游段護岸治理工程將再爭取經費分階段辦理。