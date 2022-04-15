全國今本土確診破千例，其中新北市有328例確診，新北市府昨日稱若全國確診破千，將不公布相關足跡。新北市副市長劉和然今表示，當時公布足跡是為了提醒高風險地區，但當社區有多條傳播鏈時，病毒就存在社區，除了公布的這些足跡點外，民眾認為較安全，可能就會輕忽，因此足跡公布應該要有不同思維，今天起開始轉變，而居家照護將是未來報告重點。

劉和然說，未來將有幾種情況，像是近期就有民眾反映沒有關懷包，而市府關懷包主要是給居家照護確診者，集中檢疫中心會另外核配，另外針對居家照護關懷包未發放血氧機部分，目前市府已備足血氧機，但因現階段居家照護條件、年紀暫時不用發放，待中央下達全國實施居家照護時，將會因應提供器材。

劉和然說，未來會著重跟市民溝通防疫作為，包含配送資料、PCR app通知等作法，內部都會調整，另外，記者會也不一定會定期舉行，至於記者會用什麼方式開，作法會做調整，預計最晚周日時對外做報告。