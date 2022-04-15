星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、處女座、雙子座、水瓶座的女人非常自私，常常只想到自己，不在乎其他人的感受，讓人感到很心寒。

▍1.射手座

射手女很愛玩，在愛情中也是如此，就算有了交往對象，也不太會與其他異性保持距離，甚至不排斥維持曖昧關係，非常花心。不過射手女卻對男友要求很嚴格，一定要報備、絕對不能跟其他異性有過多接觸，一旦被她們發現男友不夠乖，就會徹底爆發，這種雙標讓人覺得很自私。

▍2.處女座

處女女其實會幫朋友著想，但偏偏就是希望每個人都按照自己的意思做事，無法接受其他意見，覺得只有自己的想法是真理，只要執行過程有點偏差，她們就完全無法接受，因此很容易引起大家的不滿，覺得她們都不考慮別人的感受，非常自私。

▍3.雙子座

雙子女看起來活潑好相處，其實心機很重，無論在職場或感情上從來不會讓自己受委屈，更不會吃虧，她們喜歡追求新鮮感和刺激感，不曾為任何一個人停留，如果找到更好的對象或遇到更好的機會，她們能果斷放棄舊愛，完全不考慮其他人的感受，本性自私。

▍4.水瓶座

水瓶女看起來很友善，身邊圍繞很多朋友，其實本性很自私，只是平常看不出來，等到遇到困難，或遭遇緊急狀況，她們可能才會顯露真面目，不惜犧牲身邊的人以求自保，看起來跟大家感情很深厚，其實內心非常冰冷。