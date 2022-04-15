立委洪孟楷今(15)日舉行記者會，討論學習歷程檔案在電商平台販售議題。(李侑珊攝)

學習歷程檔案問題多，但當中最為人詬病的是「教育商品化」、「軍備競賽」爭議，甚至已有大學還有業者，公然在個人網站或網路上分享資訊、販售。家長代表認為，現在有些父母會想花錢幫小孩請人代寫學習歷程檔案，可能出自於對制度不了解，但論究其因，在於整個考招制度充滿不確定性，讓人無所適從。

立委洪孟楷今(15)日舉行記者會，討論學習歷程檔案在電商平台販售議題。

新北市中小學家長會長協會高中教育委員會主委許可昇在會間表示認為，學習歷程檔案主要包含兩方面，第一是經過老師認證，老師在科目教學上都會有作業、也會了解學生課堂上的反應，如果表現不好的學生花錢找外面的人寫了一份很厲害的報告，老師也不會認證的。

許可昇說，第二個部份則是多元學習，這部份不需要經過學校認證，是比較有可能找人代筆，但目前大學招生走向專業化，也說明很多次這些所謂的營隊對於學習歷程是沒有幫忙的。

許可昇認為，學習歷程檔案是紀錄孩子的學習過程，每學年都可以保留6份，如果小孩在高三突然改變性向，也可以在高三放棄高一、高二的學習歷程，重新製作學習歷程供二階備審用。

許可昇指出，現在有些家長會想花錢幫小孩請人代寫學習歷程，有可能是對這個制度不了解，因為整個考招制度不確定，讓家長無所適從，另外也可能是宣導不足。