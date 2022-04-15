每年4月13日至4月15日是泰國新年宋干節（俗稱潑水節），泰鼎延續過往提升員工福利規劃，在4月6日至4月8日舉辦「宋干日」（Apex Songkran Day）慶祝活動。今年因應Covid-19防疫措施，改以廠區佈置襯托節日氣氛，以泰國傳統「堆沙塔」新年習俗為員工及眷屬祈福，亦維持往年發放節日獎金的慣例，以感謝全體員工過去一年的辛勤付出與鼓舞士氣，共同迎接新年的到來。

泰鼎深耕泰國20餘年，99%的工廠員工都是泰籍員工，因此每年都結合泰國傳統文化定期舉辦宋干日慶祝活動，為員工創造快樂的工作環境凝聚歸屬感，讓員工在工作之餘也能感受到管理團隊的溫暖及用心。今年活動規模雖受限於疫情影響而減縮，各式的新年佈置元素仍營造了濃烈的過節儀式感，而為慰勞員工去年宋干期間的加班配合，並讓員工今年可以開心過好年，管理團隊更依照各個員工的職級年資發放節日獎金，以表示對員工整個年度勤奮工作的感謝，同時也透過線上拜年影片傳遞新年祝福，在雲端延續了歡樂的節慶氣氛。

泰鼎表示，深知員工是公司重要資產，也是實現企業永續經營的重要夥伴，管理團隊秉持以人為本的精神，長期致力於人力資源永續經營，呼應ESG概念中的社會面向。在新年來臨之際，除了要與員工同樂，也傳達本公司在繼續追求獲利成長的同時，重視員工福利及勞工權益的ESG企業永續經營策略，體現Good to you, Good to Apex的共好精神。