每年4月13日至4月15日是泰國新年宋干節(俗稱潑水節),泰鼎延續過往提升員工福利規劃,在4月6日至4月8日舉辦「宋干日」(Apex Songkran Day)慶祝活動。今年因應Covid-19防疫措施,改以廠區佈置襯托節日氣氛,以泰國傳統「堆沙塔」新年習俗為員工及眷屬祈福,亦維持往年發放節日獎金的慣例,以感謝全體員工過去一年的辛勤付出與鼓舞士氣,共同迎接新年的到來。

泰鼎深耕泰國20餘年,99%的工廠員工都是泰籍員工,因此每年都結合泰國傳統文化定期舉辦宋干日慶祝活動,為員工創造快樂的工作環境凝聚歸屬感,讓員工在工作之餘也能感受到管理團隊的溫暖及用心。今年活動規模雖受限於疫情影響而減縮,各式的新年佈置元素仍營造了濃烈的過節儀式感,而為慰勞員工去年宋干期間的加班配合,並讓員工今年可以開心過好年,管理團隊更依照各個員工的職級年資發放節日獎金,以表示對員工整個年度勤奮工作的感謝,同時也透過線上拜年影片傳遞新年祝福,在雲端延續了歡樂的節慶氣氛。

泰鼎表示,深知員工是公司重要資產,也是實現企業永續經營的重要夥伴,管理團隊秉持以人為本的精神,長期致力於人力資源永續經營,呼應ESG概念中的社會面向。在新年來臨之際,除了要與員工同樂,也傳達本公司在繼續追求獲利成長的同時,重視員工福利及勞工權益的ESG企業永續經營策略,體現Good to you, Good to Apex的共好精神。