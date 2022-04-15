中鋼15日開出5月份內銷盤價，全面調漲熱軋鋼板一般料等多項產品價格，每公噸調漲500～1,200元，平均漲幅2.95％。中鋼表示，這次盤價仍採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，其中熱軋、冷軋等主力產品售價仍低於進口報價，預留下游獲利空間。

中鋼15日召開5月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，台灣出口表現亮眼，二月接單連24紅達515.6億美元，創歷年同期新高，去（110）年固定投資突破新台幣5兆元，奠定今年經濟成長基石；製造業PMI亦連續21個月呈現擴張，基本面展望向好。惟俄烏戰爭持續延燒，推升能源及大宗物資價格位至歷史高點，為對抗日趨嚴峻的通膨壓力，美國聯準會（Fed）積極啟動升息循環，我國央行亦於三月同步升息一碼，創十五年來最大升幅。Fed擬加大升息步調並預計於5月起加速縮表，每月減持購債950億美元，帶動美元強勢走升，使亞洲及新興市場貨幣匯率風險擴大。4月以來國內本土疫情加速升溫，中國大陸政府為遏止疫情加劇，採嚴格封城措施，擾亂全球供應鏈並加深市場不確定性。然全球疫苗覆蓋率逐步提高，歐美等主要經濟體陸續全面解封，市場預期疫情對經濟的負面衝擊將逐步減緩，有利市場未來朝向正面發展。

中鋼說，俄烏戰爭延燒，全球鋼材供應依然緊張。烏克蘭東南部主要鋼廠受砲火猛烈波及，黑海沿岸港口無法出口，歐美國家亦對俄羅斯祭出多項經濟制裁。歐盟自4月1日起禁止進口俄國鋼品，並釋出防衛措施（safeguards）的下俄羅斯的平板鋼品配額（每年400萬噸）給予他國，各國鋼廠遂積極轉向出口歐洲高價市場，造成亞洲及其他區域供給一度緊縮，國際鋼價大幅翻漲。近期中國大陸各地疫情再度升溫，鋼鐵重鎮如山東及河北受內陸通行管制，造成原料供應不順，共數十座高爐被迫檢修，其他如上海、深圳等亦受封城影響。日本製鐵九州大分廠於4月9日發生鐵水外洩問題，其1號高爐降載運營，短期內國際鋼鐵供給吃緊情形仍將延續。

中鋼指出，國際鋼材供應短缺，加以各國鋼廠承受原物料、能源和運費成本劇烈波動，催動鋼價輪番上漲。俄烏戰爭爆發以來，歐洲熱軋行情每公噸突破1,450美元，吸引日韓印土等鋼材出口，造成亞洲鋼材資源減少。美國鋼鐵生產約七成以電爐為主，其生鐵原料約六成來自烏俄兩國，因國際生鐵及廢鋼價格翻揚，美國熱軋行情每公噸已上漲至1,600美元以上，自戰前低點累積漲幅逾500美元。日本製鐵宣布對4月~9月汽車用料每公噸調漲2萬日圓（162美元）、5月發貨薄板一般鋼材每公噸調漲1萬日圓（81美元），另，大陸寶武、鞍本及河靜FHS最新盤價亦陸續開出平高盤，國際鋼價欲小不易。

另中鋼表示，近來煤鐵及鎳、鋁、鋅等合金鐵原料價格大幅波動，鋼廠承受原料上漲風險，加上近期新台幣連續巨幅走貶，使鋼廠進口原物料之成本壓力升高，相對地，將有利下游業者提升出口競爭力。中鋼公司審酌短期內國內外疫情不斷升溫，影響鋼鐵業供需，新台幣匯率波動風險及下游業者尚未擺脫塞港等供應鏈瓶頸，為協助下游客戶穩健接單，鞏固國內用鋼產業發展動能，本公司決議五月份盤價仍採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，持續「有序反應成本，逐月合理調整」，攜手下游創造雙贏及共存共榮，打造鋼鐵業穩健發展的基礎。