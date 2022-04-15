台灣達客笛有限公司董事長黃少綱、桃園市議員彭俊豪及劉仁照、中壢派出所警友站站長黃兆永等一行人為中壢、平鎮警分局員警公務車消毒。（賴佑維攝）

因應國內疫情升溫，台灣達客笛有限公司董事長黃少綱、桃園市議員彭俊豪及劉仁照、中壢派出所警友站站長黃兆永等一行人，有感第一線警察同仁的辛勞，15日為中壢、平鎮警分局公務車車內消毒滅菌，為第一線執勤工作人員加油打氣。

黃少綱指出，疫情期間為讓警察同仁們更放心、更安心執行各項勤業務。該公司以高科技機器「車用煙霧滅菌機」透過氣化將液體轉換成微型煙霧粒子，有效附著於清潔表面並深入車內死角，且每台車只需20分鐘即能完成消毒滅菌。

黃少綱、彭俊豪、劉仁照及黃兆永一起到中壢警分局，由中壢分局長蕭欽杰及平鎮分局長吳明彥代表接受，並由台灣達客笛有限公司人員為數部警車及偵防車實施消毒滅菌，後續也會將分局其他公務車輛實施消毒。

中壢及平鎮警分局感念台灣達客笛有限公司義舉，也冀望疫情期間，警察同仁在第一線執勤時有更完善的防護，面對疫情，以更謹慎的心、更高規格的防護措施。提醒大家，防疫期間，也請記得定時消毒環境，確保防疫工作滴水不漏，讓警眷也能更放心。