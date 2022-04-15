苗栗縣政府將加強泰安鄉南3村部落間道路改善整修。（謝明俊攝）

苗栗縣獲內政部核撥35案逾11億補助 拚道路改善

為了提升縣內道路品質，苗栗縣政府工務處向內政部營建署提案爭取縣內道路品質提升計畫，日前獲得核定補助總共35項計畫，總經費11億多元，其中包括竹南鎮環市路全線改善，以及多條泰安鄉內山區聯通道路整修改善，將依序發包整修改善。

內政部推動「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫2.0」，苗栗縣政府第1次提案，去年已核定補助25案，總經費約8億3516萬餘元，經縣府及相關鄉鎮市公所積極執行，截至目前已完成5案，其餘案件仍在趕辦施工中。今年縣府與18鄉鎮市聯手爭取第2次提案，內政部於4月11日核定補助35案，核定總經費11億1781萬元。

其中交由縣府執行的共有6案，總經費7億1543萬元，最重要的計畫是「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫」，共核定4億7843萬元，這項計畫是延續頭份市中央路全面調整路面配置，完成中央路綠美化及增設人行道及自行車專用道等設施，由於中央路經清寧陸橋銜接竹南鎮環市路，已成統一路網，所以後續計畫將把環市路全面改善，尤其是人行道路幅增加至10米，增加道路綠美化及自行車專用道，讓環市路擁有中央路一般的現代化道路景觀。

另外，針對苗栗縣泰安鄉及南庄鄉等原民居住地區，各各部落通道整建改善，其中包括泰安鄉象鼻部落至永安部落聯絡道路、南庄鄉西村聯絡道路、南庄鄉蓬萊村大坪聯絡道路以及泰安鄉永安部落至大安部落聯絡道路等路段，全部予以整建改善。

由頭份市公所提案獲得核准案件共4案，總經費5880萬元，包括頭份市中興路道路養護整建工程、頭份市新興國小通學步道改善計畫、頭份市下興里活動中心及周邊徒步空間改善工程以及頭份市中華路道路養護整建工程等。

縣府將督導各鄉鎮市公所於今年底陸續發包及施工，以提升全縣道路整體品質、改善街道環境、完善徒步交通及無障礙通行環境，提升道路服務品質，成為幸福宜居城市。