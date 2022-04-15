桃園15日新增290例本土確診個案，其中神準科技群聚感染案一夕之間暴增114人確診，桃園市長鄭文燦表示，針對神準科技全廠已先快篩皆為陰性，為確保安全再擴大PCR採檢中，另外其餘傳播練的專案採檢人數更是超過5000人。

鄭文燦表示，15日新增290例本土個案中，既然傳播鏈佔173人，其餘為獨立個案、不明感染源，若以採檢方式區分，居隔轉陽者有14人、匡列採檢有153人，總計167人，顯示大部分確診者還是在既有傳播鏈當中。

鄭文燦指出，神準科技群有114人確診，大部分都是移工，僅3人為本國籍員工，傳播力相當強。為此擴大快篩全廠1054人皆為陰性，為確保沒有擴散傳染，目前正在做PCR採檢中，中午前大部分皆已完成採檢。

「專案採檢人數超過5000人！」鄭文燦說，室內較為顯著、重要的傳播鏈有22條，其餘為小型傳播鏈或獨立個案。他盤點，乖乖幼兒園採檢142人有6人陽性，全園停課採檢；西門國小採檢400人有5人確診；平興國小採檢121人有1人確診；中原大學採檢769人有8人確診；六和高中採檢189人有3人確診；觀音國中採檢105人有1人確診；永平商工採檢298人有3人確診；陸軍某部隊採檢237人有1人確診。

另外，國防大學採檢320人、巴黎幼兒園採檢181人、治平高中採檢194人、大溪國小採檢159人皆為陰性。屏東溯溪旅遊團昨增加8人，累計13人確診，有一起搭遊覽車、吃飯導致傳染，團員加上確診者家人都已完成匡列採檢。學校復課前全校都須快篩陰性，確保校園安全。

鄭文燦坦言，確診個案多、足跡也多，目前還是會做疫調，第1層的疫調不只是呈現足跡，還要匡列發病前及發病後的傳染期，雖然不一定找得到感染源，但能找出傳播輪廓，第2層足跡通報則是要提醒有足跡重疊者要留意。