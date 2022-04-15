女星徐小可（許暐翎）和阿Ben（白吉勝）結婚12年育有3個小孩，眼見台灣本土疫情再創新高，她13日晚間在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，遭到網友痛罵，今(15日)下午開直播淚崩道歉。

徐小可（許暐翎）在開頭先說要跟大家說謝謝，還有被傷害到的人說抱歉，老公阿Ben（白吉勝）陪同下，她慎重說出「對不起」，徐小可說第一要跟陳時中部長道歉，在粉專用不對的方式造成傷害，真的對不起。當天晚上的直播很長，全程直播有一個小時。她的粉絲專頁「漂亮就是我 My name is Beauty」直播上說的不代表她的觀點，她說「漂亮本人那只是一個人設，這個人設是要為很多人來發聲，她不是屬於我，也不是屬於任何一個人，單純是一個角色。」

她說當天的直播有全程觀看的朋友們應該知道，她要表達的是台灣人民都很辛苦，身邊有很多開店的人因為疫情很多開不下去，甚至夫妻因為孩子的教育自學問題吵到快離婚。當天的直播其實是想分享如果要共存，政府跟人民要同心，結果當天被擷取出來圍繞的重點在於要不要打疫苗。

徐小可落淚道歉，她沒有任何色彩的批評，她愛台灣這一塊土地。徐小可講完後，老公阿Ben也出來說認識他們的人都知道他們沒有政治色彩，一家五口拿的都是中華民國的護照，他質疑「為什麼不能說實話？講這邊好那邊就倒過來，講那邊好這邊就倒過來，我們沒有怪罪任何人，道歉，對不起，也沒有想要詆毀第一線防護人員的心意，我也知道你們都很辛苦，疫情最辛苦的時候我們也一起加油打氣。」

他也坦言，直播完就發現行為有點爭議，所以第一時間刪文，他說有很多網軍來洗版，這一個晚上被狂洗，每個留言他都有進去看，洗版的不是假帳號就是人頭帳號，他說如果有說錯話就真心的道歉。