女星徐小可(許暐翎)和阿Ben(白吉勝)結婚12年育有3個小孩,眼見台灣本土疫情再創新高,她13日晚間在臉書表達不滿停課標準及共存方式不明確,開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」,遭到網友痛罵,今(15日)下午開直播淚崩道歉。

徐小可(許暐翎)在開頭先說要跟大家說謝謝,還有被傷害到的人說抱歉,老公阿Ben(白吉勝)陪同下,她慎重說出「對不起」,徐小可說第一要跟陳時中部長道歉,在粉專用不對的方式造成傷害,真的對不起。當天晚上的直播很長,全程直播有一個小時。她的粉絲專頁「漂亮就是我 My name is Beauty」直播上說的不代表她的觀點,她說「漂亮本人那只是一個人設,這個人設是要為很多人來發聲,她不是屬於我,也不是屬於任何一個人,單純是一個角色。」

她說當天的直播有全程觀看的朋友們應該知道,她要表達的是台灣人民都很辛苦,身邊有很多開店的人因為疫情很多開不下去,甚至夫妻因為孩子的教育自學問題吵到快離婚。當天的直播其實是想分享如果要共存,政府跟人民要同心,結果當天被擷取出來圍繞的重點在於要不要打疫苗。

徐小可落淚道歉,她沒有任何色彩的批評,她愛台灣這一塊土地。徐小可講完後,老公阿Ben也出來說認識他們的人都知道他們沒有政治色彩,一家五口拿的都是中華民國的護照,他質疑「為什麼不能說實話?講這邊好那邊就倒過來,講那邊好這邊就倒過來,我們沒有怪罪任何人,道歉,對不起,也沒有想要詆毀第一線防護人員的心意,我也知道你們都很辛苦,疫情最辛苦的時候我們也一起加油打氣。」

他也坦言,直播完就發現行為有點爭議,所以第一時間刪文,他說有很多網軍來洗版,這一個晚上被狂洗,每個留言他都有進去看,洗版的不是假帳號就是人頭帳號,他說如果有說錯話就真心的道歉。