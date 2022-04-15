台南市15日新增21例本土確診病例，分別來自6條已知傳播鏈，另有4名個案的感染源仍在疫調中。

市府防疫記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布台南新增22例，但經勾稽後發現案32021為宜蘭人，未曾來過台南，因此新增個案應為21例。其中，有2例的感染源來自阿妹演唱會；4例來自屏東小琉球旅遊團衍生；7例為宜蘭進香團；3例為傑太日煙傳播鏈匡列者陰轉陽；1例為某國中橄欖球教練傳播鏈匡列者陰轉陽；另有4例感染源不明仍在疫調中。

鑑於衛生局林森辦公室有員工前往花蓮出差受訓返回後確診，衛生局今天除暫停臨櫃服務，還緊急擴大採檢329名員工，並進行辦公室全面清消。該案除匡列19人居家隔離、11人自主健康管理、256人自我健康監測，連衛生局長許以霖也匡列自我健康監測外，市府各單位更將採取雙重實聯制，加嚴出入管制。

許以霖指出，案31003、31005、31006、31007、31008、31340、32024等7人為宜蘭進香團行程相關個案。其中，案31003、31005、31006、31007、31008、31340等6人於本月6日至10日參加進香團活動，11至13日分別出現症狀，因案29022確診而被匡列為居家隔離者安排採檢，14日PCR陽性確診；案32024則為案31006友人被匡列採檢確診。

案31009、31336、31338、31340為小琉球旅遊團衍生個案，4人因案29353確診而被匡列為居家隔離者安排採檢，14日PCR陽性確診。

案31002、32020、32023為傑太日煙個案28646的相關接觸者，3人居家隔離期間出現症狀，14日PCR陽性確診。

案31671為橄欖球教練傳播鏈案29026的友人，因案29026確診被匡列居家隔離，安排至醫院採檢後陽性確診。

案31337、31669為阿妹演唱會相關個案。其中，案31337於9至10日在台北市活動，13日出現症狀，14日PCR陽性確診；案31669於10日至12日在台北活動，14日出現症狀，經自行使用快篩結果呈現陽性，安排至醫院採檢後陽性確診。

案31339、31670、32022、32025等4人感染源不明，目前正進行疫調。其中，案31339、31670、32025等3人自述有北部活動史。