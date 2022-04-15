台北市動保處今天表示，海蟾蜍飼主應於今年6月14日辦理飼養登記，違者將依野生動物保育法第51條處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

海蟾蜍(學名為Rhinella marina)，原產於中南美洲，已列為「世界百大外來入侵種」，去年度持續侵襲南投草屯區，截至目前捕抓數量已突破數千隻，甚至有逐漸擴散的趨勢。

動保處表示，行政院農業委員會已於4月7日將其公告列入「野生動物保育法第31條第1項所定有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物種類」，為防止民眾飼養、繁殖之海蟾蜍個體不慎逸出野外，變成危害生態環境的大麻煩。

動保處說，4月15日公告生效後，已飼養之個體，飼主應於指定期限6月14日前檢附申請書表及身分證明文件、可供辨識的動物照片等相關證明文件等向本處完成登記，且不得再私下繁殖或買賣，提醒飼主務必把握時間，避免因逾期登記而受罰。

動保處強調，公告登記目的在於提醒飼主善盡飼養照顧的責任，且不得再私下繁殖、販售；無法繼續飼養的販售業者或民眾，可於登記期限內將持有個體送交動保處，千萬不要隨便放生或丟棄野外，以維護國內環境生態的完整。

動保處表示，將自登記期限後起加強查察，若經查獲飼養海蟾蜍未完成登記者，將依野生動物保育法第51條處1萬元以上5萬元以下罰鍰。