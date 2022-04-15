日前北京朝陽區公布公務員錄用名單，在2022年擬錄用名單中，錄取者大多是名校畢業，當中高達2／3是碩博生。其中城管一職十分熱門，更有北京大學的博士報考並被錄用了酒仙橋街道城管執法職缺。

由大陸官方公布的名單中，涉及單位、職位名稱與考生姓名、畢業院校等資訊，大部分人的學歷為碩士和博士，其中更不乏海內外知名高校，包括清華大學、北京大學、中國人民大學、中國科學院大學、日本京都大學、澳門大學等。

值得注意的是，「城管」一職的錄用者「含金量」最高。其中，北京朝陽區朝外街道擬錄用的兩名「城管隊員」均為碩士學歷。一人來自中國社會科學院大學、一人來自被譽為「外交家搖籃」的外教大學；崔各莊地區的「城管監察崗」擬錄用一名英國曼徹斯特大學的碩士；而酒仙橋街道的「城市管理執法崗」擬錄取一名北京大學的博士。

根據香港01報導，「城市管理執法崗」是鄉鎮街道基層職位，主要負責「城管職責內的行政執法工作」，而街道辦則為大陸鄉級行政區街道的管理機構，是政府派出機關，有執法權力。

對此，大陸網友認為實在是「內卷（競爭激烈）太嚴重，連北大的博士都開始搶城管的飯碗」、「大材小用」，但也有網友認為，職涯選擇跟學術追求不同，公務員職位確實更加穩定。