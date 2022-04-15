全國今本土確診破千例，其中新北市有328例確診，其中新增案例有299例、居家隔離陰轉陽性有29例，與外縣市有關有63例。新北市副市長劉和然表示，跨縣市流動頻繁，匡列人數採用居住地表現，外縣市有關63例中，台北生活圈有49位、桃園有7位、基隆宜蘭花蓮各2位、雲林1位，而確診案例跟外縣市互動約占2成。

劉和然說，疫情從去年Delta、Alpha，歷經一段時間用清零守住，到後來Omicron特性又兼顧經濟、防疫，邊際逐漸開放，中央也因應Omicron調整整個國家走向。昨日新北正式啟動居家照護後。很多縣市也私下打電話來，這部分新北樂於分享。

另外，針對昨日記者確診部分，該個案曾出席昨日上午11點記者會，與會人員有128位，出席人員有全程配戴口罩，主席台、採訪區都有間隔1.5公尺，市府得知確診後立刻啟動防疫作為，與疾管人員討論後，匡列1位居家隔離、6人自主健康管理，121位進行7日自我健康監測。

與2名確診記者在工作場域接觸的相關人員有46位，已進行疫調、採檢，4人居隔，21人自主健康管理，21人自我健康監測，39人PCR都是陰性，其餘快篩也是陰性，記者室也完成清消，後續將依防疫規範疫調匡列。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，輕症、無症狀民眾都可以撥打1922、衛生所、衛生局、119，多管道通報後，市府都會提供相關服務，持續照護民眾。