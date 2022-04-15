台南1名白牌車司機涉嫌性侵17歲少女導致對方懷孕，女方親友昨（14）深夜將他揪出動私刑，影片中司機員跪地求原諒，仍遭3名男子痛毆，他最後承諾賠償20萬；警方事後逮到動手3名男子，而遭性侵的少女今在社工陪同下到警局說明案情，並決定提告妨害性自主告訴，該司機員則堅稱是合意性交。

臉書「記者爆料網」1段影片顯示，一名白衣金髮男被要求跪在地上，旁邊3名男子要司機道歉及提出解決方式，稍有不從就持球棒痛打，導致該司機大聲求饒。但施暴男子似乎對司機的道歉不領情，即使對方磕頭道歉「對不起，我錯了，請你原諒我」並承諾要付20萬元賠償，家屬仍氣不過持續施暴。

白牌司機撿屍少女害懷孕，遭私刑逼下跪，警方逮捕施暴3嫌落網。(戴志揚翻攝)

此外，家屬也在網路上PO文怒罵該司機「正常人不當，要當畜牲，自己做白牌的，趁客人酒醉性侵人家？對方17歲而已。人家現在有小孩了，我看你真的他媽包起來。」台南警方掌握影片後，從車牌找出司機身分，並傳喚現場施暴的3名男子到案說明，以釐清性侵及涉及傷害部分刑責。

台南市警歸仁分局指出，該名司機因趁著女子喝醉犯下妨害性自主行為，遭到女子親友毆打，警方啟用專案小組調查，已將毆人的3人查緝到案；而被害女子今在社工陪同下到警局說明案情，並決定向該司機提告，該司機事後仍堅稱是合意性交，全案已由檢察官指揮偵辦。