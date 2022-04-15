31312的足跡。（雲林縣衛生局提供）

雲林縣今（15日）新增本土確診個案3例（案31341、31342、31673），縣長張麗善表示，國內確診病例爆增，人來人往及雲林旅外鄉親相當多，雲林無法倖免，她呼籲鄉親去到哪都要把口罩戴好戴密，做好手部清消。

雲林縣衛生局指出，案31341為本國籍30多歲女性，平時在麥寮鄉上班，4月13日有喉嚨痛症狀，14日發燒自行前往就醫，經採檢PCR陽性，目前已收治於醫院隔離治療。

案31342為本國籍40多歲女性，平時在虎尾鎮自宅上班，10日出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛症狀，14日自行就醫後，返家使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，PCR結果陽性，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。

案31673為本國籍70多歲女性，居住於口湖鄉，無不適症狀，13日因家人確診（案30575）匡列居家隔離，14日採檢PCR陽性，目前已收治於醫院隔離治療。

雲林縣衛生局表示，另還有2例外縣市確診個案至本縣足跡（案30763、31634），案30763為本國籍台東縣30多歲男性，近日曾參加進香活動，12日有喉嚨痛、咳嗽有痰、流鼻水症狀，13日收到進香團有同行者確診消息，自行購買家用快篩檢測陽性，再經就醫採檢PCR結果陽性，外縣市已安排收治於外縣市醫院隔離治療，他在雲林的足跡是台西鄉太和武當北極殿。

案31634為本國籍10多歲桃園市女性，平時於外縣市求學，無不適症狀，13日因外縣市通知宿舍室友確診（案29878），匡列為居家隔離者並採檢，14日採檢PCR結果陽性，已收治於外縣市集中檢疫所，她的足跡是台鐵斗六、斗南火車站。

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