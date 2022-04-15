受到疫情影響，高雄輪船搭乘人次下滑，雖然從去年下半年至今年初慢慢提升，但還是沒辦法回到疫情前光景。高雄市輪船公司展開異業合作，不僅讓船體成廣告看板，甚至首次與台灣新創遊戲團隊Toii攜手推出《福爾魔獸》遊戲APP，打造高雄港區限定版特色魔獸讓玩家蒐集，只要累積15枚「獸魂」遊戲幣，即可兌換免費「旗鼓航線」船票。

繼日前全台首艘遊戲遊輪《奧丁神叛號》啟航後，高雄市輪船公司今年與台灣新創遊戲團隊Toii踢歐哎哎實驗室攜手推出《福爾魔獸》遊戲APP，打造高雄港區限定版特色魔獸讓玩家蒐集，並結合特色魔獸設定在地任務，增加民眾互動度，累積15枚「獸魂」遊戲幣，即可兌換免費「旗鼓航線」船票一張，數量有限送完為止。

另外為鼓勵親子共遊，輪船公司也與Toii團隊舉辦「旗思幻想、虎彩繽紛」著色、寫生比賽，參賽作品將更新至「魔獸生活日常 Formonsters」FB粉絲專頁與IG頁面，參與著色寫生比賽的畫作，也預計將於鼓山、旗津輪渡站，或高雄駁二棧貳庫展出。

高雄輪船公司近年致力於推動創新化航程，透過異業合作不斷推陳出新，輪船公司總經理翁佳彬說，這是首次與手遊公司合作，由於疫情影響遊客量大減，從2020年疫情開始，搭乘人次逐漸下滑，尤其去年三級警戒最為慘淡，雖從去年下半年至今年初雖人潮有慢慢回升，目前搭乘人次維持疫情前的6至7成，但還沒辦法恢復如過往，就是希望能透過活動廣告曝光，吸引手遊愛好者。

除此之外，如同車廂廣告，輪船公司也與飯店、學校等單位合作船體廣告，碰撞出新行銷手法，也能增加業外廣告收入。不過前陣子本以為疫情趨緩，但近期又升溫，案例數破百甚至破千，未來勢必又會影響搭乘人次，輪船公司得再度面對新挑戰。