花蓮全國中等學校運動會(全中運)原訂16日開幕，15日上午，教育部體育署還宣布沒有停辦打算，但花蓮縣長徐榛蔚卻突然在當天晚間8時30分召開記者會宣布，由於疫情嚴峻，全中運延期舉行。

由於比賽選手、各校應援人員、媒體都已經進駐，花蓮縣府突然停辦的宣布遭到民眾強烈反彈，全中運臉書官網立即湧入大量批評留言：開幕前一天才通知停辦，西部地區的選手坐了6、7個小時火車趕到花蓮，晚上才知道停辦；大甲媽遶境照辦、阿妹演唱會照辦，運動會卻不能辦；既然停辦，為何還有比賽項目繼續進行，那些選手就沒有染疫風險。

不少學生家長氣得大罵：「開玩笑嗎？行李準備好，公假請好就算了，車子、旅館都訂好了」、「瞎搞！都準備好，人都在花蓮了，結果不能比，傻眼」、「全大運就算了，全中運是很多體保生就是拚這場的，再2個月就要畢業，辛苦白練了」。

除了參選選手，還有各校的應援隊伍、媒體轉播人員，現在不比賽了，預定的飯店怎麼辦？

銘傳大學廣電系主任杜聖聰原本帶著學生進駐花蓮準備轉播全中運，沒想到一切準備就緒，人到了、活也忙了、錢也花了，縣長一句停辦，就讓大家前功盡棄。

杜聖聰指出，花蓮縣政府在最後關頭緊急對全中運踩剎車，把很多大學院校和中學選手教練搞得人仰馬翻，而受傷最沉重的，就是負責轉播的所有大學轉播團隊。

杜聖聰批評花蓮縣政府對於自己決策的延宕隻字不提，希望輕描淡寫的帶過，這種決策的粗魯、傲慢，終於讓人見識到什麼是花蓮王的決策！

杜聖聰會這麼生氣，主要是因為這次轉播至少要帶20-30人到現場，由於約有15000人參加，花蓮飯店旅館變得非常難訂又超貴，讓他吃足了苦頭。

其次是轉播作業的程序。學生要拉線，要把各種網路線拉到定位布好線，做好各種測試，這至少要一整天的時間；天知道學生得搬多少台電腦、多少攝影機、多少腳架、多少燈光、多少轉播設備、多少線路。

杜聖聰質問，只要花蓮縣長的決策早一天，參與轉播的學校就可以減少很多的折騰，怎麼會到大家已經要上遊覽車，把所有的東西全部都拆卸組裝完畢，縣長才在晚上八點多發布消息呢！

杜聖聰不解，全中運的各類比賽和運動轉播，再怎麼聚集，也比不上張惠妹小巨蛋裡頭聚集人潮的密度；也比不上屏東墾丁台灣祭之後被匡列的染疫足跡。為何這些活動可以辦，全中運就不行，道理在哪邊，花蓮縣政府可以說淸楚嗎？