今日（15日）本土確診高達1209例，除了疫情動態，外界也關注曾與確診者接觸的陳時中快篩結果，衛福部長陳時中今日召開防疫記者會時特地秀出自己陰性快篩結果，向外界報平安，但陳時中沒有進行居家隔離，引發時事評論員朱學恒發文諷刺「一個滾動式的標準」。

陳時中特地在記者會上秀出代表結果陰性的「一條線」，表示由於距離確診者遠且都有戴口罩，因此採取「自主健康監測」，照常舉行記者會。

對此朱學恒發文質疑防疫標準不一，網友也在其貼文下方留言挖苦陳時中「隨時做滾動式標準就是沒有標準」、「只要冒出一條線，其他防疫規範都不用管了？」、「終究會找到理由補洞，無論合理與否，他們說了算，即便如此，還是很多盲從者跳出來支持與討伐質疑的人，見怪不怪囉！」，甚至連國民黨台北市議員徐巧芯和立法委員林為洲也來「參一咖」，寫下「時鬆時緊時中」、「部長已經示範快篩代替居隔」等留言。

同樣接觸確診者的基隆市長林右昌和總統蔡英文皆進行了10天隔離。