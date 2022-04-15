網紅郭鬼鬼擁有甜美臉孔與G級魔鬼身材，被網友封為「雪乳戰神」，在IG享有73萬追蹤高人氣，常在社群網站分享各種辣照的她，日前曬出一組辣照立刻吸引網友目光，只見她不僅傲人上圍幾乎要撐破上衣，甚至還露出青筋，引起網友熱烈討論。

郭鬼鬼在臉書曬出一組照片，只見她戴著黑色帽子，身穿黑色西裝外套，一身黑色裝扮看起來相當有個性，內搭的衣服是低胸U型剪裁，讓她傲人G罩杯直接大方見客，不僅露出青筋，更擠出一條深邃事業線，讓所有人看得目不轉睛，她也不忘向網友喊話：「刷一整排愛心」，作風可以說是相當親民。

郭鬼鬼這張辣照吸引3千多人按讚，紛紛留言：「好辣的鬼鬼黃金戴好滿」、「鬼鬼女神最靓最有巨星樣」、「今天的筋是怎麼了，快爆出來了」、「青筋出來維護世界和平」、「好辣的鬼鬼，我看不到金銀珠寶欸」、「那個青筋太吸引眼球了」、「我怎麼只看到痣，鬼老師怎麼辦」、「重點都不在精品上了」、「可以帶黃金Bar甲嗎」、「有青筋看起來比較扎實」。

郭鬼鬼雖然對外常展露火辣一面，但沒有偶像包袱的她，對於被挖出舊日醜照、肥照絲毫不在意，還曾搞怪發布拆掉假髮變光頭的Kuso影片，甚至還跟進「鼻血口罩」的時事梗，用番茄醬在鼻孔下方做出「流鼻血」效果，並在左眼下方塗一道形成「小丑妝」，還拿三叉戟戟了一枚「染血」白色口罩，搞怪作風讓掀起網友討論。