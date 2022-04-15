桃園15日新增290例本土個案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會，證實已有部分輕症患者實施居家照顧。他也對今天各接種站人潮爆滿致歉，會再擇適當時間再開設專案接種。

鄭文燦表示，確診患者大部分還是先送往集中檢疫所與醫院，不過有部分個案已採取居家照顧的型態，已請衛生局評估居家照顧有哪些需求，如線上醫療諮詢、送藥服務等，目前社區藥局有配合負責在處方籤開設好後，將藥物順利送達居家照顧的民眾手上。

鄭文燦提及，居家照顧會有垃圾清運問題，不能夠跟一般生活垃圾混在一起，環保署有委託專業處理機構，清潔大隊則會把垃圾送到專業處理機構，其餘需求各公所有成立關懷服務照顧中心，提供生活物資方面的協助。

鄭文燦說，居家照顧型態的必然的，從國外的經驗來看，輕症在家照顧的情況是主要的照顧方式，醫院負責重症，不過如果有涉及像年紀較長、免疫功能較低及孕婦等，還是需要到醫院照顧比較妥當，這部份輕、重分流會視實際個案判斷如何分流。

桃園市15日有24個社區接種站，執行長者接種專案與一般民眾隨到隨打，針對60歲以上民眾除提供免費愛心計程車接送外，還送700元禮券、1包好米。鄭文燦坦言民眾出席踴躍，與前陣子打氣低迷非常不同，導致各接種站人數爆量，會再擇適當時間開設社區接種站，提高覆蓋率與疫苗保護力，而贈送的禮券及好米則由各公所先登記，事後會再發送到民眾手上。