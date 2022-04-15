求職者找工作，最在意什麼事？信義房屋針對新入職的社會新鮮人做調查，最多人重視企業提供的「薪資福利」，其次是「自我實現」，第三名則是「企業品牌形象」與「產業前景」。學者分析，現代年輕人重視工作環境、就業保障，也看重工作與生活間的平衡，除了最現實的薪資考量，愈加重視入職後能否達成個人職涯目標，也在意企業品牌形象、產業有無發展性；而面對新鮮人的期待，也有許多企業做出回應，積極投入資源在員工待遇、人才培育等面向。

畢業季將至，重視人才的信義房屋針對新加入的人才進行調查「找工作時最看重的事？專訪國內外優秀大學、研究所畢業的同仁，發現有4成的受訪者在意薪資福利，2成受訪者希望在工作中達成自我實現的目標，另各有1成的受訪者在意企業品牌形象、產業前景。

中華企業倫理教育協進會理事長、銘傳大學國際企業學系教授胡秀華分析，台灣少子化現象顯著，現代年輕人成長過程多半都受到家庭很高的保護與期許，因此投入職場時，相較其他世代的求職者，會更希望雇主能提供友善的工作環境、較佳的就業保障（如職場的公平性、自由程度等），且會希望工作與生活平衡，保有各自的空間。

個人條件佳的質優求職者對於企業有較高期待，部分企業也會提出相應的回應。胡秀華指出，當人才願意不斷學習、追求成長，企業也願意在薪資福利、人才培育等方面提供更好的資源，就是邁向「人才永續」的關鍵一步。

而以國內房仲龍頭公司信義房屋為例，針對核心事業的不動產經紀人員，提供6個月保障底薪5萬元及業界首創的「30天工作鑑賞期」，若期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓方面，也設有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

信義房屋今年另首度推出「總公司幕僚儲備幹部計畫」，鎖定國內外大學或研究所的應屆畢業生，及工作經驗兩年內的社會新鮮人，提供保障月薪7萬、年薪120萬的薪資待遇。為期2年的培訓中，也將提供單位輪調、培訓、中高階主管擔任導師及教練等系統性訓練，短期可成為專案管理人才，中長期則以挑戰主管職為目標。而無論是業務或幕僚人才，全都享有買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等薪酬福利。

信義房屋今年響應參與「TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」，期望與國內其他大型企業如國泰金控、台達電子、台灣IBM等共同努力培育人才，在少子化、缺工浪潮席捲的時代下，讓人才得以永續發展。