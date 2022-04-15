花旗集團高層周四宣布將出售在墨西哥的消費者金融業務Citibanamex，也已經與潛在買家展開初步協商。但花旗也表示，出售該業務的過程很複雜，可能需要幾個季度才能完成。

花旗早在今年1月就披露正在為墨西哥消金業務Citibanamex尋找買家。Citibanamex是墨西哥第三大個人金融銀行，為了提升在面對西班牙對外銀行（BBVA）和西班牙國際銀行（Santander）等同業的競爭力，Citibanamex一直設法削減成本。

分析師估算Citibanamex應該能賣得40億～80億美元。這表示在2001年以125億美元收購Citibanamex的花旗將認賠賣出。

花旗執行長Jane Fraser在法說會上表示，在和買家協商的過程中，該銀行受到「高度關注」，並稱這次出售Citibanamex是「千載難逢的機會」。

目前已經浮出檯面的潛在買家包括包括墨西哥北方銀行（Grupo Financiero Banorte）和西班牙國際銀行等。

花旗財務長Mark Mason表示，比花旗最初披露要出售該事業時相比，最近的地緣政治事件可能使Citibanamex更具吸引力。

但財務長Mason和執行長Fraser也都表示，退出該墨西哥消金業務的過程很複雜，也可能考慮發行股票上市。此外，Fraser表示，目前尚不清楚這項交易是否將在今年或明年完成。

周四花旗股價收漲1.54%，為50.93美元。該公司在周四發布第一季財報，其營收年減2.45%，為191.86億美元，但優於市場預期的181.51億美元。獲利年減45.78%，為43.06億美元，每股盈餘為2.02美元，優於市場預期的1.55美元。