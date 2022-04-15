常常在臉書分享最新國防政策、外交消息、分析國際情勢的立委王定宇，這次踢到鐵板了。在臉書分享網傳芬蘭總理馬林嗆俄羅斯的訊息，竟是大陸假新聞農場的假訊息，遭諷綠色雙標。

王定宇被發現轉發假訊息不認錯，遭媒體提問時，還怒嗆自己分享媒體發文，難道要打給主編確認嗎？

國民黨發言人黃子哲諷刺王定宇，連稍微查證都沒做，是房東沒提供網路，讓你無法上網google？王定宇最可惡的是臉書又再「膝式抹紅」，藉此報導評論國民黨屈從敵人的威脅，放棄自己的決定權。

黃子哲在臉書指出，這篇錯誤引用報導是來自《自由時報》，但怎麼連是哪家媒體報導都不敢說出口？王定宇不是前一天才在自己臉書痛罵《中國時報》是跟台灣政府唱反調，如今《自由時報》未經仔細查證就刊登對岸農場文，難道不用比照辦理修理一下？「綠色雙標」的低劣人格實在讓人瞧不起。

台北市議員王鴻薇表示，經過查證，芬蘭總理本人並沒有說過這些話，這段話是來自大陸農場文平台出現的造謠假新聞。不過稍微想一下也知道，一般政府官員在外交辭令上，不太可能有如此粗魯的發言，更何況還是一國總理。提醒大家，有部分人士總是喜歡轉傳假消息、製造對立，大家千萬不要上當。

外交部長吳釗燮提醒，該文是支持烏克蘭的一些作為，但是在使用新聞來源上面，不只是國外，在我們國內大家都必須要小心。

網友一片罵聲，「這種能力沒有靠耍嘴皮的立委 用屁股想都知道他除了鬼扯就是牽拖」；「別黨的媒體立委議員都被綠共要求要查證不然就違法」；「打人喊救人，塔綠班不就是最大的農場？一天到晚造假」。