2022選舉將屆，新竹市在大新竹確定破局後，各黨派也重新佈局年底選戰，國民黨市長參選人林耕仁，近期掛上吸睛競選看板，年輕創意的圖片加上簡潔有力的標語「Can Do」（做得到），宣告正式投入年底市長選戰。

對於Can Do口號的意涵，林耕仁表示，新竹人的做事態度就是認真拼、努力做，為了追求更好的生活品質，我們會拿出最好的表現來達成；市民也會團結一心，努力讓新竹成為更有競爭力的城市，這是Can Do的第一個意涵。當然在奮鬥的過程中一定是充滿壓力、辛苦的，所以自己未來還要把新竹打造成「舒適減壓，永續發展」的城市，成為市民朋友的後盾，扛起城市前進發展的責任，而這是他Can Do做得到的承諾。

林耕仁也指出，幾十年來他都在新竹深耕，所有市民朋友在生活上遇到的困擾，不論是高競爭力下造成的生活壓力，或者不夠完善的社福、托育機構壓著年輕人喘不過氣，甚至是所有人都不滿意的交通堵塞情況，點點滴滴大小市政問題，應該找出方法改善解決；此外新竹市作為台灣科技重要城市，城市轉型的過程中更應該融入「永續發展」的政策願景，推動老舊產業轉型同時導入新科技的輔助，讓新竹的競爭力不只堅強更能長遠發展。這也是為何競選的主軸叫做「舒適減壓，永續新竹」的原因。

隨著趨勢發展，新竹市長選舉的熱度將逐漸提高，各黨都磨刀霍霍預備提出市長參選人，各政黨參選人端出能夠兼顧世代發展、城市前進的政策牛肉，才能打破政黨的基本盤，獲得選民的青睞。