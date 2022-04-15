本土疫情延燒，屏東15日確診＋21，相關足跡都已陸續進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情延燒，屏東15日確診＋21，當中有8例與天上人間、可愛、四季紅等3家小吃部有關，另6例因接觸高雄娛樂場所確診者案「30581」而染疫，還有6例仍在疫調中，全部匡列121人採檢、64人居家隔離。

屏縣府疫調指出，新增確診個案有從天上人間衍生的2個案，即案「31013」、「31016」，都是在居隔期間陰轉陽；而與可愛小吃部相關有5例，直接相關為案「31015」、「31344」、「31350」，另2例案「31345」、「31676」為之前確診者親友或同事接觸而衍生；另四季紅小吃部也有1例案「31014」。

而案「31349」為高雄市大帝國案「26791」匡列居隔對象之一，居隔期間陰轉陽，另有6人因接觸高雄案「30581」而感染，分別為案「31677」、「31678」、「31679」、「31680」、「31681」及「32027」。

此外，還有6案「31346」、「31347」、「31348」、「31675」、「31682」、「32026」，感染源仍在追溯中。

衛生局表示，15日共匡列121人採檢，有64人居家隔離，自主健康管理57人，確診者相關足跡包括主幼商場潮州火車站前店、潮州中正市場、康是美潮州門市、九如東寧菜市場、小北百貨內埔店、東港魚市場、東港第二市場、鹽埔鄉鹽埔商展、田園自助餐、全聯東港博愛店等，都已陸續進行清消作業。