集保結算所15日表示，股東會旺季來臨，許多投資人都已經準備好參與盛會，除了可以第一手掌握投資公司的營運狀況外，也為自己爭取股東權益；但近期新冠本土確診案例激增，疫情警報再起，親自出席股東會，難免會擔心有群聚感染風險。

為此，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席，而集保結算所也為投資人提供了三種主要的電子投票管道，不僅操作簡單、介面清楚，更重要的是讓所有投資人都可打破時空限制，無遠弗屆地參與股東會行使表決權，並能有效避免群聚，是投資人實踐股東行動主義的最佳工具，它就像口罩一樣罩著您，同時也能與中央共同防疫，攜手共護健康。

集保結算所股務部黃蓁蓁經理表示，電子投票很簡單，股東先選擇對您最便利的管道進入電子投票平台後，集保將貼心地呈現您有權參與且在電子投票期間的股票，讓您輕鬆投票無煩惱，目前電子投票的管道有三種：

一、「集保e手掌握」APP：在首頁（我的資產）下方點選快捷功能「股東e票通」。

二、證券商下單APP：進入後點選「電子投票」功能即可導入平台（各證券商APP可參閱股東e票通網站）。

三、「股東e票通」網站：進入後點選一般股東身分並選擇相對應憑證登入。自然人需備自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證、行動自然人憑證（TW FidO）任一、法人須備妥工商憑證、證期共用憑證任一。

對於手邊沒有電腦或是讀卡機的股東，透過手機APP經憑證或TW FidO身分認證是最便利又快速的投票方法，讓我們一同用科技協助防疫作業，也讓世界看到台灣資本市場的防疫能量。