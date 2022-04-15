台北市新增140例本土個案，台北市長柯文哲表示，原本準備2000個加強版專責防疫旅館，每天只要不超過200人，數量就足夠，但從這幾天的確診案例來看，再過幾天恐怕會不夠用，因此，18日起先從「信義區」先試辦在家照護；他說，但家中要有獨立衛浴設備，人數夠少，年齡層較年輕的才能擺在家。

柯文哲說，台北市防疫架構分三層，第一層要減少感染人數，萬一感染還先收在防疫專責旅館，因為大部分吃普拿疼都能解決，如果有發高燒血氧掉，再送醫院，三層防護減少新增案例、專責旅館和專責病房。