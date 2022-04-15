創今年最高確診紀錄！台中市15日新增33例本土確診個案，感染案例分為四類，包括外縣市足跡或接觸確診者新增14例、已知群聚案新增12例、密切接觸者增3例、感染源疫調中新增4例；市長盧秀燕表示，16、17日，台中首創快打站服務向下開放到30歲以上，讓市民利用假日前往施打第三劑莫德納

，守護市民健康。

盧秀燕今日舉行防疫記者會表示，全國新增確診破千例，疫情持續升溫，絕對不能鬆懈，截至昨日，台中疫苗涵蓋率第一劑是87.9％、第二劑是82.8％、第三劑是53.77％，均優於全國平均。

除了快打站提供莫德納，市民也可按個人意願至醫療院所施打其他種類疫苗，或至5處外展接種站，包括文心森林公園、台中火車站、家樂福青海店、家樂福西屯店及東協廣場施打疫苗，鼓勵各位市民踴躍接種，增進疫苗防護力，一起守護這座城市。

衛生局長曾梓展指出，疫調依感染源將33例新增個案共分為四類，第一類外縣市足跡或接觸確診者，包括案號30984、30989、30991、30997、30998、31000、31322、31326、31328、31329、31330、31331、31668、32018。

第二類已知群聚案，包括案號30985、30986、30990、30993、30994、31321、31323、31324、31325、31327、31666、31667；第三類密切接觸確診者，包括案號30988、30995、30996；第四類感染源疫調中的確診案，包括案號30987、30999、31332、32019。