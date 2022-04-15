樂天桃猿陳禹勳開季後援出賽5場無失分，5局投球中只被擊出2安打，投出3次三振、1次四壞，拿下1勝2中繼，但14日睡醒後卻出現手肘緊繃的狀況，他表示，醫生說手沒什麼問題、休息即可，對於開季的火熱狀態他自評仍有進步空間，「兩好球被打安打、不必要保送，這對投手、守備員來說是很傷的。」

陳禹勳表示，昨天起床後覺得手肘有些不舒服，告知防護員、教練團後，教練決定先把他降下二軍休養，「以前也有出現這種情況，但都還可以丟，昨天起來是有比較痠，那就想說讓手肘休息一下。」

開季連續5場出賽無失分，手肘卻突然出現不適，陳禹勳昨天有到醫院做治療，「躺高壓氧，手肘也有打葡萄糖，現在疲勞就是休息，之後好了再從輕重量慢慢加，醫生也說沒什麼問題，休息一下就可以。」

對於自己開季火熱的表現，陳禹勳卻認為還有許多進步的空間，像是觸身球、保送、兩好球後被打安打都是需要改進的地方，「以結果來說不錯，但過程還有進步空間。觸身球還可以被原諒，但兩好球被打安打、不必要的保送，這對投手、守備員來說是比較傷一點的。」

而猿隊其他傷兵部分，之前先發被擊中膝蓋退場的曾仁和目前不選擇動刀，將採取針劑治療方式，目前沒有回歸時間表，等到完全康復後才能練球；至於朱育賢目前已在二軍出賽，總教練曾豪駒說，他明天會在二軍再打1場，比完賽後再評估，最快後天上一軍，但歸隊後也有可能從板凳出發。