路透社指出，下周要公布的日本3月核心消費者通膨預估將增加，同時也傳出，日本央行計畫要把當地通膨預測，上修至1.5%左右。

另外，因為俄烏戰爭的衝擊，原物料價格大增，損及日本貿易以及內需消費市場。因此，日本央行應該也會下修本財年的經濟成長預估，也就是會把元月份估計的3.8%，再向下修正。

在全球大宗物資大漲，推升能源以及食物成本之下，預計日本央行將在4月27日至28日的兩天會議中，將本財年的通膨預估從目前的1.1%，上調到至少1.5%。同時，日本央行應該還是會強調，要以超寬鬆貨幣政策來救自己的經濟。

表定22日發布的日本3月核心CPI(消費者物價指數)，可能年增0.8%，並高於2月的漲幅0.6%。農林中金總合研究所認為，日本即將公布的核心CPI漲幅，可能會回到疫前的水準。由於日圓走貶，加上原油與大宗物資價格又上漲，導致進口物價走高。

至於20日要公布的另個經濟數據，日本3月進出口數字，目前預估貿易赤字應有1,008億日圓左右，遠低於2月的6,683億日圓。其中，進口可能增加28.9%，遠超過出口17.5%的增幅。