15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

15日基隆市政府公布8名確診者足跡，銀行、便利商店、文具店、健身房都有患者曾經駐足，案30815層在4月13日在7-11新廟口店，案30816在4月10日曾到WORD GYM健身房，案31169在4月11日曾到台灣中小企銀、台灣銀行、華南銀行，案30806曾在4月10日曾到久大文具連鎖與光南大批發。