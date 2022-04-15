基隆8名確診足跡 銀行、文具店、健身房、壽司店皆入列 16:462022/04/15 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 15日基隆市長林右昌公布8名確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 15日基隆市政府公布8名確診者足跡，銀行、便利商店、文具店、健身房都有患者曾經駐足，案30815層在4月13日在7-11新廟口店，案30816在4月10日曾到WORD GYM健身房，案31169在4月11日曾到台灣中小企銀、台灣銀行、華南銀行，案30806曾在4月10日曾到久大文具連鎖與光南大批發。 《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 立法院長政院國會聯絡人確診 昨出席教育文化委員會 #曾到 #4月 #健身房 #文具店 #8名 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅東晶園會館表演羅東高商女學生確診 全校採檢 13:442022/04/14 生活 參加旅遊團、上健身房 4／22起要打滿3劑疫苗 14:332022/04/15 生活 基隆公布海量確診者足跡 車站、速食店、壽司店都現蹤 15:352022/04/14 生活 全中運》如期舉辦 受新冠疫情影響者不另辦甄試賽 17:152022/04/14 體育 台北君悅線上旅展起跑餐券51折起 4／30前指定餐券買10送1 09:462022/04/15 生活 港府宣布從4／21起 逐步放寬社交距離措施 13:172022/04/14 兩岸 孫可芳被男友嫌食慾過佳 帶李淳吃喝胖到不連戲 16:592022/04/14 娛樂 《匯市》FED鷹、戰爭熊、通膨鱷 新台幣倒地 11:282022/04/15 財經 萬元5G中階手機 4月底輪番上陣 04:102022/04/15 產業．科技 中山醫大2生確診 環島進香團彰化增1例 04:102022/04/15 地方新聞 嘉市＋2 小橘子幼兒園童親屬確診 15:302022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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