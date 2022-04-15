今日全國本土確診數達1209例，台北市累計有194名學生及27位教職員確診，停課學校累計為74校(園)1機構。北市議員耿葳今質詢時指出，北市針對校外教學、畢業旅行及跨校大型活動，國小暫緩辦理，但校園停課標準卻比照中央放寬，鬆緊不一的雙標防疫，根本罔顧國小學童生命與健康，要求停課標準「不跟進中央」。教育局允諾研議。

耿葳於議會教育部門質詢指出，現行北市針對國小校外教學、畢業旅行、跨校大型活動一律從嚴，要求暫緩辦理，原先北市1例班級停課、2例全校停課，現停課標準卻寬鬆，簡直兩套標準；家長人心惶惶，每個家長都反映太寬鬆了，若隔壁班學童中鏢了，到底要不要請假？

耿葳認為，目前全國12歲以下國小學童的疫苗，中央都還只是在洽談階段，只聞樓梯響，但到底能不能買到？何時可以真正到貨？沒人可掛保證。

耿葳說，中山醫學大學急診科主任謝宗學指出，若國小校園疫情失控將可能癱瘓全國兒童醫療系統，同時讓病毒經由校園進入家庭，並造成社區大規模感染；李秉穎更提出美國的統計數據表示，若全國兒童確診數破萬，將可能造成數十名兒童死亡。

耿葳表示，目前中央的防疫政策感覺就是首重在「顧經濟」，若校園大規模停課，孩子因停課而獨自在家後，雇主勢必要讓家長們請防疫假在家照顧，而連帶影響整體產業運作，但我們真的要為了顧經濟而拿這些國小孩子們的生命與健康當賭注嗎？

耿葳要求在國小學童尚未全面接種疫苗前，台北市在停課標準上，應該比照其他縣市，12歲以上遵照中央辦理，12歲以下國小不跟進」的做法。

教育局長曾燦金表示，教育部4月13日根據各方意見做修正，原來用確診個案作班級數計算，現在將密切接觸者已經納入，若政策過嚴有家庭照護等問題，且教育部也保留彈性，可按照疫調情形、風險評估做決定，目前要觀察一下，要有系統性思維及配套，允諾再研議。