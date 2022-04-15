同致(3552)主要市場在大陸，目前大陸疫情嚴峻，且昆山廠停工至4月19日，同致營運長陳聖儒坦承，大陸疫情對公司營運有不小的影響。他表示升息及大陸疫情都會影響公司營運，公司會努力把產品做好，等待市場好轉，以降低對公司營運的衝擊。

同致今下午參加櫃買中心業績發表會，同致產品大致可區分為影像系統(Camera System)約占57%、超音波系統(Ultrasonic System)約占40%及無線電系統(Radio System)，市場以大陸為主，占營收比重達83%，大陸本土疫情嚴峻，目前上海及昆山仍未完全解封，同致昆山廠亦配合當地政府防疫工作停工至4月19日，對公司營運造成影響。

針對投資人提問近期俄烏戰爭、大陸疫情及升息對公司營運的影響，他表示，升息將導致公司營運成本上升亦影響經濟，而大陸是公司主要市場，上海及吉林等因大陸疫情封城靜默管理，且昆山廠停工，對公司營運有不小的影響，現階段亦影響需求，至於俄烏戰爭因公司沒有供應商在東歐，出口市場也不在東歐，出口到俄羅斯也只有不到1%，對公司營運沒有太大影響，公司會把產品做好，等到市場好轉，疫情趨緩可以銷售給客戶，以降低對公司營運的衝擊。

就各產品來看，他表示，目前公司泊車應用相關產品包括：車用主機(ECU)的第六代泊車主機Lv. 2 Gen 6 Autonomous Parking Unit、超音波傳感器(Ultrasonic Sensor)的第十代超音波傳感器Lv. 3 Gen 10 Ultrasonic Sensor、雷達(RADAR)第三代短距離雷達Lv. 1 Gen 3 Short Range RADAR；行車應用部分包括車用主機(ECU)第二代行車主機Lv. 0 Gen 2 Autonomous； Driving Unit；以及座艙應用部分包括：車身控制器(Vehicle System Control)座艙應用的第三代車身控制器Gen 3 Vehicle System Contro、網關控制器(Gateway Unit)第二代網關控制器Gen 2 Gateway Uni及數位鑰匙(Digital Key)座艙應用的數位鑰匙Gen 2 Digital Key。

同致今年前2月稅前盈餘為1.8949億元，年增49.87%，稅後盈餘為1.6118億元，年增45.28%，每股盈餘為1.88元；累計前3月合併營收為23.36億元，年增8.56%。