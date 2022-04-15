民眾黨苗栗縣黨部副執行長林志豪（左三）14日宣布退黨。（謝明俊攝）

民眾黨苗栗縣黨部今年元月間公布第1波提名參選人，其中未包括林志豪。（謝明俊攝）

台灣民眾黨日前爆出黨主席柯文哲怒罵不分區立委賴香伶事件持續發酵，未獲提名參選苗栗縣議員的民眾黨苗栗縣黨部副執行長林志豪，14日公開宣布退黨，民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥表示尊重黨員個人選擇，但黨部的提名機制就是如此，不夠強的人選，黨部就無法提名，黨員為此無法接受退黨，黨部只能尊重。

台灣民眾黨成立後，黨主席柯文哲指定出身苗栗縣三義鄉的不分區立委賴香伶回鄉全力發展黨部、及吸收黨員，在民眾黨各縣市黨部中，苗栗縣黨部是最早成立的黨部之一，首任黨部主委是由苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥接任，成立之初氣勢快速看漲，許多有志投入公職選舉的年青人，紛紛加入。其中最引人囑目的要算是苗栗市代表會主席楊喬安。

今年元月間，民眾黨苗栗縣黨部首波提名11名公職參選人，分別參選縣議員及鄉鎮市代表，包括競選縣議員的楊喬安、林志學等人，提名記者會結束後，就傳出有多名未獲提名黨員忿然退黨，退黨人員私下抨擊黨部提名黑箱作業，程序嚴重不公。

其中，擔任苗栗縣黨部副執行長的林志豪，因未獲提名參選苗栗縣第1選區縣議員，14日透過同樣退黨的朱哲成發布退黨聲明，嚴厲抨擊縣黨部提名作業黑箱不公。

林志豪並且不滿柯文哲在黨部會議中，直接斥責賴香伶及賴香伶辦公室主任林恕暉，林志豪並宣布將繼續參選苗栗第1選區縣議員。

目前身兼苗栗縣及高雄市2個黨部主委的馮啟彥，對林志豪的指控澄清表示，林志豪在參加前2梯次的民調，明顯落後，因此，黨部在第1波提名記者會上，並未將他列入，黨部提名必須是最強的人選，林志豪提出申訴，黨中央已筡應再給他一次機會，並對他慰留，但林志豪不願接受選擇退黨，黨部也只能尊重。