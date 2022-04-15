真善美社會福利基金會今天在中壢郵局，由憨兒鋼琴王子阿立彈唱義賣。（賴佑維攝）

真善美社會福利基金會每年母親節都會推出憨兒手作玫瑰花，今年疫情影響，憨兒幾少外出，因此產量比往年多出1萬朵，但銷量同樣受疫情影響，賣不到1成。桃園郵局中壢、內壢以及平鎮服務團隊共27支局共同推廣，希望民眾幫忙。

憨兒鋼琴王子阿立15日在中壢郵局當起街頭藝人，用民眾耳熟能詳歌曲，吸引民眾目光。阿立說，自己製作玫瑰花速度快，3分鐘就能做一朵，第一次義賣也覺得很有趣。

基金會說，因為疫情影響，憨兒減少外出，因為在院區內時間變多，為此研發新產品，今年玫瑰花還多了小夜燈、多肉DIY禮盒。不過雖然多了新產品，手工花產量也多達3萬朵，但是銷量卻不到過去的1成。

為此桃園郵局中壢、內壢以及平鎮27家支局共同推廣，也是桃園郵局第8年與金善美合作母親節義賣。中華郵政桃園總局副局長葉玉瑕說，雖然現在疫情嚴重，要以防疫為主，很多活動都暫停，但做公益這件事卻不能停，「與真善美這麼多年的合作，那些憨兒製作的笑容讓我印象深刻，不能讓他們的努力換回滿滿的失望！」

基金會說，憨兒手作品內容有，手作玫瑰花、玫好的花燈、以及多肉DIY禮盒，價格從30至580元不等，詳細購買資訊請上真善美社會福利基金會官網查詢，或洽（03）4561455轉分機206。